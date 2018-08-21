Село Брезна в муниципалитете Плужине на северо-западе республики стало местом проведения ставших в 2012 году ежегодными соревнований. Стереотипное представление о нелюбви черногорцев к труду было отражено в девизе первого подобного состязания — «Будет хлеб и без мотыги». Правила соревнований просты: участники одновременно ложатся на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Им разрешается есть, пить и разговаривать.

Очередное состязание началось в минувшую субботу в 09:00, в нем приняли участие 15 претендентов из Черногории и трое из Сербии. До финиша долежали только черногорцы.

Жители города Никшич Милош Радулович и Анджела Дендич, жительница Подгорицы Милка Додерович и жительница Тивата Дияна Лабович после 49 часов лежания решили поделить между собой титул самого большого лентяя этого года. Помимо почетного титула, они соревновались за награду в 400 евро деньгами и подарками на ту же сумму.