Управление спорта и физической культуры Шымкента возглавил Алибек Нурбаевич Нуртаев.

В 2002 году он окончил ЮКГУ им. Ауезова.

Начав трудовую деятельность с должности главного специалиста управления туризма и спорта ЮКО, работал в управлении на разных должностях.

В мае 2013 года возглавил управление физической культуры и спорта ЮКО, где и проработал вплоть до нового назначения.

Стоит отметить, когда Алибек Нурбаевич возглавлял областное управление, спортсмены ЮКО показывали отличные результаты на престижных спортивных состязаниях.

В 2013 Агентство по делам спорта и физической культуры признало ЮКО «Лучшим регионом».

Спартакиады Казахстана, чемпионаты мира по разным дисциплинам, проходившие в разных странах мира, зимняя олимпиада в Сочи — спортсмены из ЮКО с честью представляли страну.