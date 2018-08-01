Пассажиры поезда Шымкент-Астана провели на железнодорожном вокзале Шымкента тяжелую ночь.

Условия ночевки потрясли многих пассажиров. Поезд должен был отправиться в столицу Казахстана в шесть часов вечера, однако из-за схода поезда в Жамбыльской области, отправка поезда Шымкент-Астана была отложена.

Пассажиры пытались прояснить ситуацию, но не могли получить ответ от сотрудников станции «Шымкент». Многие решили не рисковать и дожидаться отправки прямо на вокзале. Чем, конечно, воспользовались местные торговцы. Они тут же стали продавать питьевую воду по цене в два раза выше, чем в обычное время, а залитый кипятком самый дешевый «Доширак» обходился в 400 тенге. Подорожал хлеб. Туалет работал в платном режиме.

Пассажиры расположились на ночлег не только в зале ожидания на втором этаже, но и на скамейках вдоль перрона. В комнате «матери и ребенка» хватило место лишь десятку отъезжающих. Люди не покидали вокзал из-за того, что не располагали информацией на сколько по времени задерживается отправка состава.

Им удалось дозвониться на горячую линию и получить малоприятное известие о том, что они отправятся в путь только 1 августа в 16.00.

В конце концов начальник станции Шымкент появился, и только после его визита туалет перестал взимать деньги с пассажиров, которые ждали отправления поезда.

Люди до сих пор находятся на вокзале. Только 150 из них получили деньги за возврат билета. При стоимости его в более чем семь тысяч, людям вернули по пять. Многие купили билеты у перекупщиков, которые содрали с людей от 17 до 22 тысяч тенге.

Мы отслеживаем ситуацию и будем информировать.