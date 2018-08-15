На северо-западе и востоке республики ночью и утром местами — туман. На западе, юге и востоке Казахстана погода без осадков.В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается усиление ветра местами 15-20 м/с, днем возможен град. В Костанайской области местами усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем возможен град.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами туман, днем в отдельных районах усилится ветер до 15-20 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской и Карагандинской областях усиление ветра местами 15-22 м/с.

В Алматинской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.