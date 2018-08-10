Российская авиакомпания S7 открыла продажи билетов в Казахстан на лето 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в РФ.

Рейсы будут выполняться по следующим направлениям:

Москва — Усть-Каменогорск — Москва (4 раза в неделю из Москвы: понедельник, вторник, четверг, суббота; из Усть-Каменогорска: вторник, среда, пятница, воскресенье),

Москва — Павлодар — Москва (4 раза в неделю из Москвы: понедельник, среда, суббота, воскресенье; из Павлодара: вторник, четверг, воскресенье, понедельник),

Москва — Уральск — Москва (3 раза в неделю туда и обратно: вторник, пятница, воскресенье),

Москва — Тараз — Москва (2 раза в неделю из Москвы: среда, воскресенье;

из Тараза: четверг, понедельник),

Новосибирск — Алматы — Новосибирск (ежедневные дневные рейсы и дополнительные вечерние по понедельникам, пятницам и воскресеньям),

Новосибирск — Усть-Каменогорск — Новосибирск (4 раза в неделю туда и обратно: понедельник, среда, пятница, воскресенье),

Новосибирск — Караганда — Новосибирск (3 раза в неделю туда и обратно: понедельник, среда, суббота),

Новосибирск — Шымкент — Новосибирск (2 раза в неделю туда и обратно: вторник, воскресенье).