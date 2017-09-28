Турфирмы США и Великобритании открывают маршруты в Казахстан

Туристические компании США и Великобритании открывают маршруты в Казахстан.

Уже весной 2018 года в наш регион отправится группа зарубежных туристов, которая посетит разные города нашей страны и ознакомится с историческим наследием, пишет 24.kz.

Туристы из Америки и Европы меняют свои традиционные предпочтения. Теперь они открывают новые маршруты в Казахстан. Интерес к нашему региону растет, и поэтому турфирмы разных стран стараются предложить интересные программы.

Руководитель групповых туров британской туристической компании Харриет Эванс приехала в их нью-йоркский офис, который специализируется на археологических исследованиях. Здесь также проявляют интерес к нашей стране.

Харриет Эванс, руководитель групповых туров «Specialist Journeys»: «Мы фокусируемся на турах по истории и наследию. Когда мы провели опрос среди своих клиентов, они поставили Казахстан на первое место в своих предпочтениях. Среди наших туристов не только британцы и американцы, но и жители Канады и Австралии. В данный момент мы собираем группы на 2018 и 2019 годы. Они отправятся в туры по Центральной Азии и Шелковому пути. Программа в Казахстане будет разнообразной. Она начинается в Алматы, а потом наши туристы поедут в Тараз, Шымкент и Астану».

В казахстанский маршрут включены также посещение археологического ландшафта Тамгалы и знакомство с древними памятниками наскального искусства Семиречья – петроглифами.

Иностранные туристы посетят национальный природный парк Алтын-Эмель, археологический комплекс Отрар, побывают в Туркестане, Кызылорде, Сыгнаке и Байконуре.

Харриет Эванс, руководитель групповых туров «Specialist Journeys»: «Мы были абсолютно тронуты, когда получили теплую реакцию от своих клиентов. Вначале проект казался необычным, но обернулся таким положительным результатом. Все больше людей хотят поехать к вам, и популярность Шелкового пути растет. Согласно последним опросам, ваш регион все больше узнаваем. И когда мы работаем с Казахстаном, то стараемся включить в программу не просто посещение городов и объектов, а знакомство с историей и богатым наследием».