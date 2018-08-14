Американский актер и продюсер Марк Уолберг поделился мнением относительно победителя в предстоящем матче-реванше между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Их повторный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile (штат Невада, США), где ровно год назад боксеры не смогли выявить победителя. Тогда их 12-раундовое противостояние завершилось спорной ничьей.

«Думаю, Головкин выиграл первый бой, однозначно. «Канело» мне тоже нравится, но не вижу, как он может побить GGG. Головкин — очень и очень серьезный парень, и к тому же он сейчас взбешен и рассержен», — сказал Уолберг в беседе с BadCulture TV.

Изначально реванш Головкина и «Канело» должен был состояться 5 мая, но его отменили по вине мексиканца. Сразу в двух февральских допинг-пробах Альвареса обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Команда мексиканца объясняла это употреблением в пищу зараженного мяса. Впоследствии «Канело» отказался от майского поединка и получил шестимесячную дисквалификацию от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), срок которой истекает в середине августа.

С большими сложностями стороны передоговорились о реванше на 15 сентября. Повторный бой будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Напомним, в феврале этого года Головкин побывал в гостях у Уолберга. Чемпион подарил звезде Голливуда боксерские перчатки с казахским орнаментом и своим автографом. В сентябре прошлого года Уолберг поддержал Головкина после первого боя с «Канело».

47-летний Уолберг наиболее известен по ролям в фильмах «Трансформеры», «Планета обезьян», «Третий лишний» и «Боец». В 2017 году он заработал 67 миллионов долларов за два фильма, что сделало его самым высокооплачиваемым актером Голливуда.