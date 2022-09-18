Головкин обещал вернуться: Бой Головкина и Канело. Как это было

Победой Канело завершился самый ожидаемый бой.

В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, на котором пожалуй главным событием стал бой Генадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Сауль Альварес.

Напомним, на кону боя стояли титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это был дебют в новом весе.

После окончания поединка появилась статистика ударов боксёров. В большинстве раундов мексиканец нанёс больше ударов, чем его соперник. В итоге на счету победителя 130 ударов, в то время как Головкин нанёс 120.

Напомним, этот поединок стал уже третьим, проведенным между Альваресом и Головкиным. Ранее спортсмены встречались в 2017 и 2018 годах. В первом случае была зафиксирована ничья, второй бой решением судей остался за Альваресом.

Сразу после оглашения результатов Головкину позвонил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и поблагодарил спортсмена за популяризацию Казахстана на мировой арене.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!», — сказал Токаев.

После этого Геннадий Головкин обратился к своим фанатам. Он попросил прощения у казахстанцев, признав что это была его ошибка, но он готов вернуться на ринг.

«Ребят, хотел обратиться ко всем казахстанцам, любителям бокса. Спасибо вам за поддержку, спасибо за то что вывсе вместе, смотрите, поддерживаете. Эти моменты нас объединяют, мы как единое целое становимся, забываем про все невзгоды, про все проблемы. Не хватило совсем немного, моя ошибка, признаю. Вернемся сильнее, все будет хорошо. Алга Казахстан, мы вместе», — сказал Геннадий Головкин.

Впрочем, многие эксперты предрекали завершение карьеры 40-летнего казахстанского боксера. Генаддий Головкин же в своем обращении внес ясность в этот вопрос- он вернется на ринг еще более сильным.