Геннадий Головкин передал привет акиму Шымкента

На легендарном матче Казахстан- Северная Ирландия в столице отцу нового акима Шымкента Абдимажиту Сыздыкбекову удалось поговорить с Геннадием Головкиным. Видеозапись разговора разлетелась в социальных сетях, передает OTYRAR.

В социальных сетях и СМИ набирает обороты видеозапись, подписанная как “разговор GGG с незнакомым мужчиной». Так вот, в этом мужчине мы разглядели отца нового акима южного мегаполиса, предпринимателя Абдимажита Сыздыкбекова. Это тот самый человек, который подарил Геннадию Головкину эксклюзивный шапан в Монако в 2015 году. Мужчина, увидев своего кумира, еще раз поблагодарил его за труд, патриотизм и назвал Головкина великим боксером.

«Ты прославил Казахстан на весь мир, Америку, Мексику. Говорим спасибо Геннадию Головкину. Пусть таких боксеров как ты становится больше. Но ты один, великий», — говорит Абдимажит Сыздыкбеков.

Геннадий Головкин скромно ответил: «Спасибо, но я не великий«. В завершении беседы шымкентский предприниматель пожелал, чтобы последний бой Головкина состоялся здесь, в столице, чтобы его смогли посетить как можно больше казахстанцев.

«Лас-Вегас, Нью-Йорк помнишь? Рад был увидеть тебя еще раз. Хочу чтобы здесь был твой последний бой. Успехов тебе«- говорит Абдимажит Сыздыкбеков.

Геннадий Головкин благодарит своего болельщика в ответ и передает привет его сыну — новому акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову, с которым он, по всей видимости, тоже знаком лично.

«Да, конечно помню, спасибо. Передавайте привет Габиту», — говорит Головкин.

Напомним, 10 сентября Сборная Казахстана обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро-2024. Матч посетили 28 458 зрителей, среди которых были и Глава государства Касым-Жомарт Токаев и легенда бокса Геннадий Головкин.