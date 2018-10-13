Упаковку яиц, выполненную в стиле боксерского пояса Геннадия Головкина с узнаваемым тройным «G», представили на выставке отечественных товаропроизводителей в Астане, передает Sputnik.

По словам посетителя выставки, блогера Ерлана Сакенова, эти «спортивные яйца» (как написано на упаковке), принадлежат производителю из Шымкента. Фото необычного продукта пользователь Сети опубликовал на своей странице.

«Это не GGG, это EGG, то есть яйцо на английском», — рассказал находчивый товаропроизводитель.

Стильный и полезный продукт можно купить только на юге Казахстана, рынки Астаны и других городов производителей пока не интересуют.

Отметим, что республиканский конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» проходит в выставочном центре «Корме» с 12 по 13 октября. В нем принимают участие 153 компании-победителя региональных этапов конкурса.