В Шымкенте состоялась внеочередная 29 сессия областного маслихата. На рассмотрение депутатов областного маслихата было вынесено шесть вопросов. Главный из них — утверждение областного бюджета на 2018-2020 годы.

Заместитель руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Канат Тастанов зачитал проект распределения денег по сферам. В ходе обсуждения главного документа народные избранники высказали свои мнения.

Необходимо выделить денежные средства на проведение археологических раскопок, проводимых в южном регионе. После горячего обсуждения областного бюджета на три года депутаты по нему приняли решение. Проголосовали единогласно.

В связи с изменением названия области утверждены Правила присвоения звания «Почетный гражданин Туркестанской области». Положение о награждении «Почетной грамотой Туркестанской области».

Также депутаты согласились с внесением изменений в персональный состав акимата Туркестанской области. Точнее из состава вывели Алипбека Осербаева, с назначением его акимом города Туркестана, ввели в персональный состав акимата новоиспеченного первого заместителя акима области Кайрата Нукенова.

И последний вопрос, вынесенный на повестку дня внеочередной 29-ой сессии областного маслихата, «О досрочном прекращении полномочий шести депутатов областного маслихата».

Алибек Омиралиев, председатель областной территориальной избирательной комиссии: «Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочия депутатов Туркестанского областного маслихата в связи с их личными заявлениями об отставке: Билисбекова Жумагали, депутата от избирательного округа 4, по 5-му округу Кайрата Молдасейитова, по 6-му избирательному округу Килыбека Турлыбека, по округу №7 Армана Берденова, по 8-му Бахарама Абдукаримова и по избирательному округу №9 Рашкуль Оспаналиевой».

Желания депутатов были удовлетворены. Жумагали Билисбеков, избранный от избирательного округа № 4 поблагодарил всех за сотрудничество: «Всем спасибо, в течение двух лет работали рука об руку. Если кого-то ненароком обидел, прошу прощения. В работе все бывает. Был в селе Алтын тобе Казыгуртского района. На бюджетные деньги была проведена газификация, но до сих пор жители не могут пользоваться природным газом. Прошу депутатов обратить на это внимание».

В своем выступлении секретарь областного маслихата Кайрат Балабиев поблагодарил шестерых депутатов за вклад в развитие региона и отметил, что благодарственные письма областной аким вручит им на следующей сессии.

Шынар Оразова