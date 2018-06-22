Жансейт Туймебаев, аким Туркестанской области: «Предлагаю депутатам очередную сессию областного маслихата провести в Туркестане. У нас есть опыт переезда столицы в Астану, — подчеркнул он.

— Так что с этим тянуть не надо. Мы были в Туркестане и посмотрели здания. Так что первыми переедут областной филиал партии «Нур Отан», областной общественный совет тоже будет заседать в Туркестане.

В строящемся административно-деловом центре, кроме административных зданий будут располагаться социальные объекты и жилые дома. Будут построены и объекты культуры.

Также будут построены новый автовокзал, аэропорт, а старое здание железнодорожного вокзала будет реконструировано. Туркестан расположен вдоль трассы «Западная Европа-Западный Китай» и это дает возможность развивать транспортную и торговую логистику. Будут построены школы, театр».

Следующая сессия областного маслихата пройдет в духовной столице страны в городе Туркестане. Таким образом, первыми новосёлами будет представительная власть.

Шынар Оразова