Сессия маслихата Шымкента началась с впечатлений о Таллине и закончилась отставкой депутата

Габидулле Абдрахимову депутаты Шымкента поставили зачет «автоматом». Градоначальник готов был сегодня отчитаться перед депутатами городского маслихата, подготовил небольшой доклад, но но депутаты заслушивать не стали. А сразу поставили оценку его работе.

Шымкентцев стало больше. Количество населения чуть меньше миллиона человек. Сейчас нас официально зарегистрировано более 932 тысяч человек. На сессии городского маслихата, где ожидался подробный отчет акима Шымкента о работе, проделанной акиматом за первую половину текущего года, доклад руководителя города предварял видеоролик на ту же тему. Жилье, благоустройство, коммуникации, культура, история – вот далеко не весь перечень вопросов, о которых было рассказано в видеоролике. Возможно поэтому, когда Габидулла Абдрахимов приступил к отчету, поступило предложение миновать доклад и перейти к вопросам.

Правда и вопросов к работе акима и акимата у депутатов за полгода тоже не накопилось. А потому депутаты единогласно проголосовали за положительную оценку работы шымкентского главы. Правда, градоначальник попросил слова. И рассказал о том, каким он видит ближайшее будущее шымкентцев.

А идеи светлого шымкентского будущего родом из Прибалтики.

«Я был с рабочей поездкой в Таллине. Так там жители получают все госуслуги, не выходя из дома. У них тоже есть удостоверения личности с идентификационным кодом и все. Больше ни одного лишнего документа, ни одного хождения по инстанциям. Вплоть до оформления сделок купли-продажи. Я думаю, нам нужно перенять этот опыт», — рассказал Габидулла Абдрахимов.

Депутаты внимательно выслушали, поставили положительную оценку и высказались за поддержку любых инициатив акима, направленных на улучшение благосостояния.

Самым интересным вопросом на сессии оказалась отставка одного из народных избранников. Шымкентский депутат Нурлан Жусипов сложил свои полномочия. Депутат подал заявление по собственному из-за частых командировок. Нурлан посчитал, что не может выполнять свои функции должным образом.

Депутаты отставку своего коллеги приняли.