В Туркестанской области увеличился объем собственных доходов

В управлении финансов и государственных активов Туркестанской области отчитались об итогах первых шести месяцев текущего года. Там рассказали что объем собственных доходов в регионе увеличился. Поступления в бюджет растут.

В Туркестанской области за шесть месяцев этого года увеличился объем собственных доходов. План перевыполнили на 111%. Об этом рассказали в управлении финансов и государственных активов региона.

«По итогам первого полугодия 2024 года в казну Туркестанской области поступило 120 млрд 800 млн тенге налогов и других поступлений при запланированных 108 млрд 700 млн. То есть план выполнен на 111%. Превышение показателя стало возможным благодаря налогам на собственность, на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на транспортные средства, земельному налогу, индивидуальному подоходному налогу, поступлениям от продажи квартир и иным неналоговым поступлениям», — говорит Кайрат Елибаев, руководитель управления финансов и государственных активов Туркестанской области.

На еженедельном заседании аппарата под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды было поручено увеличить источники доходов. Глава региона также поднял вопрос изучения финансовых операций учреждений, которые, хотя и финансируются госбюджетом, уклоняются от уплаты налогов.

«Акимам районов и городов поручаю исполнить данный план по доходам. Мы договорились об этом с налоговыми службами и другими структурами, полицией и так далее. Каждый аким районов и городов должен исполнять план на 100%», — поручил Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Туркестанской области системно и качественно реализовать меры по повышению благосостояния жителей и улучшению экономической ситуации в регионе. Поставлена задача продолжить работу по обеспечению динамичного развития Туркестанской области. За шесть месяцев этого года в бюджет Туркестанской области поступил 91 млрд 800 млн тенге налоговых поступлений. План перевыполнен 108 целых 8 десятых процента. По неналоговым поступлениям выручка составила 15 млрд тенге при запланированных 13 млрд. Поступления от продажи основного капитала составили 14 млрд тенге. План тоже перевыполнен.