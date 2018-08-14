Стать почетным гражданином Казахстана, оказывается, можно за деньги! Этот статус стоит около двух миллионов тенге. При этом требования к кандидатам минимальные. Нужно всего лишь достичь 30-летнего возраста, передает informburo.31.kz.

Новая трудовая неделя для руководителя креативного агентства началась с очень приятной новости: на почту к Галие Токаревой пришло письмо, в котором бизнесвумен номинировали на престижное звание «Почетный гражданин Казахстана» за большой вклад в экономическое развитие страны и столицы в целом.

Правда, через несколько строк Галию одолело разочарование: за орден необходимо заплатить 1 миллион 750 тысяч тенге.

Галия Токарева, директор креативного агентства: «В шапке письма написано «ТОО «Общественные награды», или что-то в этом роде. Комитет называется Международным комитетом по отбору, так сказать, людей, которые, возможно, станут почетными гражданами Казахстана. Я так понимаю, это какой-то бизнес. В этом случае – бизнес из воздуха».

Сайт компании, которая продает награды с многообещающим именем, выглядит весьма патриотично: здесь и национальный орнамент, и фото столицы, придающие серьезности предприятию. В комплекте с орденом обещают выдать удостоверение «Почетного гражданина Казахстана», наручные часы и даже сувенирный кортик с гравировкой. Главное условие – достичь 30-летнего возраста, а повод для получения расписан на девять пунктов.

Дозвонившись в указанные на сайте адреса, Галию Токареву предупредили, что никаких привилегий награда не дает.

Подобные мероприятия, как оказалось, проходят в Астане раз в полгода. И желающих получить звание немало. Видеоролики со светской вечеринки размещены в интернете. Гостей развлекают казахстанские звезды, на этом мероприятии они – главные герои. Для сильно занятых есть возможность получить престижный набор с атрибутикой на 500 тысяч дешевле курьерской почтой.

Тем временем, общественники признаются, что в стране упал авторитет всех наград, в том числе и государственных. Потому как зачастую их выдают незаслуженно. Подобные мероприятия – тому подтверждение.

Мурат Абенов, общественный деятель: «Если человек хочет обмануться, если он хочет за деньги купить это звание – значит, они друг друга стоят. Этот ему, значит, «нарисовал» и сделал удостоверение. А этот ему свои деньги заплатил. И они вдвоем довольны. Сейчас уже соревнуются: каждая маленькая контора свои значки создает».

Организация и присвоение подобных наград не является нарушением, а значит, деятельность таких компаний абсолютно законна. Вопрос в том, стоит ли подобное псевдо-признание таких денег.

Любая награда подразумевает под собой доказательство профессионализма. Это результат работы и подтверждение мастерства своего или коллектива. Но сегодня об этом можно забыть. Потешить свое самолюбие вы можете при наличии 1 миллиона 750 тысяч тенге.