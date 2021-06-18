Сегодня в честь Дня города прошло торжественное мероприятие «МЕРЕКЕҢМЕН, ШЫМҚАЛА!».

На праздничном собрании чествовали граждан, внесших значительный вклад в развитие города.

На внеочередной пятой сессии маслихата города Шымкент было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Шымкент» 20 жителям города. Данное звание им присвоено за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Шымкента, а также за активную общественную деятельность. Среди них есть как учителя-пенсионеры, так и имамы, профессоры и предприниматели.

Аким города Шымкент Мурат Айтенов поздравил всех, кто удостоился данной награды.

– Согласно Указу Елбасы, 19 июня 2018 года город Шымкент получил статус города республиканского значения. С тех пор прошло ровно 3 года. День города — это праздник, который анализирует прошлое, оценивает настоящее и дает прогнозы на будущее. Посмотрев на показатель достижений за 3 года, можно сказать, что это историческое решение дало новый импульс развитию города. Во-первых, бюджет города вырос в 3,6 раза с 131,2 млрд тенге в этом году до 481 млрд тенге. Объем инвестиций за последние три года вырос почти в два раза, с 214 млрд тенге в этом году достиг 400 млрд тенге. До 2025 года будет решена основная инженерная инфраструктура города. 3 года назад было сдано 402,5 тысяч квадратных метров жилья, в этом году планируем довести до одного миллиона.

В развитии города Шымкента, к 30-летию Независимости, мы должны отметить историческую роль Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, который заложил прочный фундамент таких достижений и постоянно заботится о нашем городе. Глава государства дал конкретные поручения по динамичному развитию третьего мегаполиса, обозначил высокие рубежи и важные задачи. Призываю всех принять участие в этой созидательной работе, чтобы сделать Шымкент комфортным городом для населения. Благодарю всех за вклад в динамичное развитие нашего города, — сказал аким города.

Аким города Мурат Айтенов, секретарь маслихата города Шымкент Бахадыр Нарымбетов наградили граждан, внесших вклад в развитие города и вручили специальные нагрудные знаки. В момент награждения Мурат Дуйсенбекович лично чествовал всех заслуженных граждан.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.