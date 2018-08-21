В Алматы осудили бухгалтеров ГКБ № 4, где экс-главврач призывал «крутить больных на деньги»

В Турксибском районном суде города Алматы вынесли приговор трём бухгалтерам городской больницы № 4, которых обвиняли в в хищении и растрате 336 млн тенге. Медучреждение, где они работали, стало знаменито после скандального видеоролика, где главный врач Ануар Аманов призывал своих сотрудников «крутить больных на деньги», передает informburo.kz

Судья зачитал обвинение, согласно которому три подсудимые работали сообща. Для денежных махинаций обвиняемые, по версии следствия, использовали программу по бухгалтерскому учёту, благодаря которой производили начисления зарплат и премий, причём как работникам больницы, так и «мёртвым душам». Последние, по словам судьи, в основном являлись родственниками бухгалтеров.

«Признать Калию Джансеитову, Макпал Касымбаеву и Асем Гарифуллину виновными в умышленном присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, в совершении тяжкого преступления, и приговорить Джансеитову и Касымбаеву к 8, и Гарифуллину к 7 годам лишения свободы соответственно. Местом отбывания наказания назначить исправительное учреждение средней безопасности. Лишить осуждённых права занимать соответствующие должности сроком на 10 лет. Взыскать с осуждённых 275 млн тенге похищенных средств, двоих несовершеннолетних детей Касымбаевой и Гарифуллиной передать органам опеки. Взять осуждённых под арест в зале суда немедленно», – зачитал приговор судья.

На данный момент обвиняемые возместили ущерб государству на сумму чуть более 61 млн тенге. Свою вину в течение всего судебного процесса бухгалтеры признавали частично. Причиной случившемуся три сотрудницы бухгалтерии назвали халатность в работе и чрезмерное доверие к своим коллегам. При этом они ссылались на наличие несовершеннолетних детей и хронические заболевания и просили суд не лишать их свободы.

В материалах уголовного дела также говорится, что бухгалтеры самовольно использовали электронную цифровую подпись главного врача для несогласованного и незаконного перечисления денежных средств третьим лицам посредством интернет-банкинга. Хищения продолжались на протяжении трёх лет.

В своём последнем слове подсудимые заявляли, что пытаются возместить ущерб и для этого продали всё своё имущество.