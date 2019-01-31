Эксперты поделились своим мнением касательно инициативы представителей МВД об ужесточении наказания для малолетних преступников и привлечении детей до 14 лет к уголовной ответственности, передает Оtyrar.kz со ссылкой на «Zakon.kz».

Юрист Сергей Лопатин считает, что МВД пытается бороться с последствиями, причем, того, что сделали сами. Правозащитник сказал, что полиция провалила свою работу по делам несовершеннолетних.

Лопатин считает, что в подразделения по таким делам распределяли сотрудников по остаточному принципу, также их не контролировали и не обращали внимание на их работу. Как считает юрист, именно это и привело к росту преступности среди малолетних.

«Кражи, грабежи, разбои, вымогательства – это повсеместные вещи, которые происходят в школах и на улице. Более тяжкие преступления – изнасилования и убийства, конечно, более редки, но в целом тоже случаются. И причина не в том, что у нас нет уголовной ответственности для этих детей, а в провале работы с несовершеннолетними», — говорит он.

По его мнению, работа в этой сфере должна проводиться на должном уровне.

Он отметил, что в Казахстане нет никакой ответственности для малолетних преступников. Лопатин говорит, что, если 12-летний ребенок убьет кого-нибудь, то ни он, ни его родители не понесут наказания.

По словам юриста, детей 11-13 лет могут лишь поставить на учет в ОВД, а их родителей привлечь к административной ответственности. Штраф по статье 127 КоАП РК, к которой их привлекут, отметил Лопатин, составляет всего 7 МРП.

Он также обратил внимание на то, что теоретически таких малолетних преступников уже с 11 лет могут отправить в спецорганизацию для детей с девиантным поведением, однако на практике такое является редкостью.

А постановка на учет, как говорит Лопатин, особой роли не играет.

«В принципе, я считаю, что можно снизить возраст привлечения к уголовной ответственности. Но лет до 12 максимум. Хотя бы в качестве временной меры, пока мы не приведем в порядок всю эту систему», — заключил юрист.

Он также заметил, что не стоит в таких случаях применять меру, которая связана с лишением свободы. Юрист считает, что лучше подействуют общественные работы или принудительные походы к психотерапевту и психологу. Лопатин обратил внимание на то, что такую практику используют во многих странах.

Он также считает, что изоляция ребенка от общества приведет к тому, что он наберется негативного опыта, в том числе, и криминального, может пропитаться уголовной субкультурой и завести нежелательные связи.

Лопатин пояснил, что в долгосрочной перспективе помещение проблемного ребенка в организацию с особым режимом может не только не улучшить, но даже усугубить ситуацию.

Он предлагает проводить работу с такими детьми со стороны психологов, полиции, а вот жестокие меры необходимо применять к родителям.

Свое категорическое несогласие с нововведениями, которые предлагает МВД, высказала и лидер движения «Не молчи» Дина Смаилова.

По ее мнению, то, что сейчас происходит с детьми, является результатом запущенности воспитания.

«Дети сейчас вообще лишены внимания со стороны взрослых, и если бы мы направили все усилия на то, чтобы спасать таких детей от агрессии, от влияния преступного мира, и начали бы вкладывать какие-то средства в то, чтобы этих детей восстанавливать, показать их лидерские качества, ситуация бы в корне изменилась», — поясняет Дина Смаилова.

Она отметила, что государство все же выделяет средства на различные молодежные движения и их развитие. Однако в эти организации идут те дети, которые знают, чего хотят от жизни, которые стремятся к чему-то хорошему.

«А кто заинтересован в детях, которые живут в неблагополучных семьях, ничего не хотят и в себя не верят? Именно они должны держаться на контроле всех специализированных социальных служб и МВД, в том числе. Ведь именно их, в первую очередь, надо спасать»,- считает она.

Она также привела пример одной из школ в Щучинске. По словам Смаиловой, директор учебного заведения обошла все 740 семей, чьи дети посещают школу, и выявила 41 неблагополучную. После руководитель пригласила к себе этих детишек и попыталась сделать из них настоящих общественных лидеров.

Директор решила объединить их общей идеей, загружала работой, давала поручения и записывала в бесплатные кружки. Как отметила Дина Смаилова, число правонарушений в школе стало минимальным.

«У нас же от «трудных» детей, которых называют девиантными, общество старается просто избавиться. Хотя это вовсе не «девиантное поведение», а просто ребенок с протестным настроением, своим видением мира, и, возможно, в нем есть какой-то скрытый потенциал», — говорит она.

Она считает, что к детям нужен индивидуальный подход. Однако, если же ребенок уже совершил преступление, его не надо сажать в тюрьму, а необходимо отправить в школу-интернат, где смогут вылечить эту агрессию, пояснила она.

Дина говорит, что нужно создать необходимые условия для развития, дать этим детям цель и хороших наставников.

«Думаю, если такого ребенка занять чем-то, что ему действительно интересно, то он забудет, что такое наркотики или бесцельное времяпрепровождение на улице», — говорит она.

По ее словам, если ребенка отправить в 12 лет в тюрьму, то к 18 годам можно увидеть негативные последствия такого решения. Смаилова считает, из детей в тюрьмах могут сделать матерых уголовников.

Также не выразила поддержку новой инициативе МВД и президент ОФ «Стратегия» Гульмира Илеулова. Ее заинтересовало, куда же будут помещать детей, которым нет 14 лет.

«Всех несовершеннолетних правонарушителей в тюрьму не посадишь. А раз уровень преступности растет, значит, здесь имеют место более глубокие, социальные причины в семье, в обществе и т.д. И подобное нововведение, на мой взгляд, не даст никакого положительного эффекта», — говорит она.

По ее мнению, необходимо выявлять и решать глубинные причины. Она считает, что в обществе есть двойные стандарты в отношении сексуального насилия. Илеулова считает, что многое замалчивается из-за принятого в обществе убеждения, что это стыдно. Она также отмечает, что иногда общество и вовсе принимает сторону насильника.

Социолог отмечает, что нужно переломить данную ситуацию, а для этого надо менять сознание людей в сферах семейного воспитания, образования, нужно прививать человеколюбие.

Илеулова возлагает вину в росте малолетней преступности на родителей.

«Если они не могут объяснить своему ребенку элементарные правовые нормы, и если он на основе этого совершает преступление, то здесь однозначно виноваты родители. И значит нужно вводить более строгую ответственность для родителей», — делится своим мнением она.

Она также высказала свои наблюдения. По ее мнению, молодежная преступность четко локализована. Илеулова считает, что есть целые регионы, где создаются молодежные группировки, происходят драки и другие преступления.

Чтобы решить эту проблему, социолог предлагает тщательно изучить эти регионы, социальные основы в них.

Издание отмечает, что личность человека формируется к 5-6 годам, и ему уже в этом возрасте присущи черты взрослого.

Мировая практика показывает, что даже в самых развитых странах так и не удалось полностью победить преступность среди молодежи. Отмечается, что мягкие меры укрепляли в сознании малолетних преступников чувство безнаказанности.

Тем не менее, в Англии, Швейцарии и Австралии, которые принято считать развитыми и правовыми государствами, возраст уголовной ответственности наступает с 10 лет, а в Шотландии – с 8 лет. Также издание отмечает, что согласно мусульманскому праву за львиную долю преступлений дети могут понести наказание уже с 7 лет.

Напомним, представители МВД выступили с инициативой ужесточить наказание для малолетних преступников. Ранее в Сети появилось несколько роликов, где подростки избивают своих сверстников или детей помладше.