— Ночью начался треск, как будто землетрясение или когда стены ломаются. Но у нас стены 65 сантиметров — трудно поломать. Я в возрасте, и остаться без квартиры… такого врагу не пожелаешь!

Не сдерживая слез, жители многоквартирного дома по улице Казангап акына 2/4, рассказывают о той злополучной ночи. 8 августа, когда все жильцы дома уже спали, раздался громкий треск. Сначала люди подумали, что это землетрясение. Оказалось — трещать по швам начал их дом. В этот день во дворе дома, под землей случился сильный порыв воды. Его устранял городской водоканал. Жильцы подозревают, что вода могла затечь под их дом и от этого он просел.

Сразу после ЧП, жильцов четырёх квартир первого подъезда эвакуировали. В трещинах, шириной в 10 см, с покосившимися стенами, огороженный красной лентой… То, что дом до сих пор стоит — настоящее чудо. К разваливающемуся дому страшно подойти. Даже находиться возле этих стен, которые в любой момент могут обвалиться, на самом деле жутко. Но, это жильцов квартир эвакуированного подъезда не останавливает. Ведь там, внутри, остались их вещи и мебель.

В свою квартиру Наталья Иванова вложила не только частицу своей фантазии и души, но и немало средств. Пенсионерка живет в этом доме последние 9 лет, а недавно сделала ремонт. Потратила больше миллиона тенге, а теперь не знает как жить дальше. Новая штукатурка сыпется с потолка, стены покрылись разводами трещин, а лоджия грозит вот-вот рухнуть.

И такая жуткая картина во всех квартирах первого подъезда. Несмотря на опасность, жители аварийного дома продолжают приходить в свои квартиры. Ведь здесь остались все вещи. В один из таких дней, рассказывает жительница эвакуированного подъезда Валентина Овчинникова, кусок потолочной штукатурки чудом не придавил ее внуков.

«Маленькие детки здесь были, мы буквально их вывели на 5 минут, и слышим звук, как будто взрыв. Забегаем сюда а потолок полностью обвалился. Хорошо, что не придавило детей», — рассказала Валентина Овчинникова.

Жильцы соседних подъездов, которых никуда не расселили, жалуются, что покореженный первый подъезд тянет за собой и их квартиры. А трещины на стенах расползлись по всему дому.

«Утром просыпаемся, я хожу, в одной руке совок, в другой веник, подметаю штукатурку. И слышен треск, видимо просадка идет дома и даже оставаться страшно», — говорит жительница дома, Лилия Зыкова.

Жители двух подъездов, к счастью с отключённым, по технике безопасности, газом, пока, живут в своих квартирах. Ночевать под открытым небом не пришлось и жильцам аварийных квартир первого подъезда. Акимат выделил деньги на аренду временного жилья. Пока на один месяц.

«Первый подъезд — это 4 квартиры, 11 жителей. Было решено предложить переселить в малосемейный дом в Турланской экспедиции. Но так как жители пожилые, пенсионеры, они там не согласились жить. Поэтому, было решено расселить их в рядом стоящие дома по ул. Алдиярова, 64 и 68. Одна квартира, где инвалиды, сам родственник перевез их, снял квартиру в 8 микрорайоне. И сейчас осталась одна жительница, ищем ей квартиру однокомнатную», — рассказал Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района г. Шымкента.

Сейчас люди задаются одним вопросом — кто виноват? На ком лежит вина за то, что их дом грозит превратиться в груду строительного мусора в любую минуту? Это хотят выяснить и специалисты.

9 августа двухэтажка была обследована. Сотрудники горакимата уверяют, 16 августа станут известны результаты экспертизы — она и выявит виновника. Его обяжут восстановить здание или приобрести жителям многострадального дома другое жилье.

Как восстановить душевное равновесие, люди не представляют. Ведь в свои квартиры они вложили не только деньги, но и душу. Скорее всего горожане будут требовать моральную компенсацию.

Анастасия Новикова