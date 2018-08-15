Cегодня в фронт-офисе городского акимата состоялся семинар с участием представителей коммунальных служб и домкомов Шымкента. На собрании шла речь о преимуществах электронного контроля за потребляемыми ресурсами.

Как рассказали специалисты сферы коммунального хозяйства, современные газовые, водяные и счётчики отопительной системы позволяют в автоматическом режиме регулировать расход энергоресурсов, а сэкономленные средства можно использовать на благоустройство придомовой территории и ремонт жилищного фонда.

На семинар сотрудники городского координационного центра пригласили представителей коммунальных служб и председателей домовых комитетов Шымкента.

Именно домкомы должны донести до жителей города те преимущества, которые несёт цифровизация сферы коммунальных услуг. Новые умные счётчики, которые предлагают установить власти в каждом многоэтажном доме позволят сэкономить немало средств. Использование электронно — счётной аппаратуры — один из элементов государственной программы «Цифровой Казахстан».

Абдумалик Балбаев, руководитель городского координационного центра: «Для того, чтобы реализовать программу «Цифровой Казахстан», в числе прочего мы должны установить в многоквартирных домах автоматические приборы учёта коммунальных услуг. Но у них должны быть хозяева. Кто-то должен следить за ними, поддерживать их в рабочем состоянии. Для этого мы должны работать вместе с домкомами и управляющими компаниями и договориться о том, кто возьмёт их на баланс. Управляющие компании работают с населением и госорганами. А за работой коммунальных сетей сервисные компании. У нас в Шымкенте 30 таких КСК».

Как рассказали специалисты координационного центра установка электронных приборов учёта воды, тепла и электроэнергии сделает не только удобным контроль и оплату коммунальных услуг, но и сэкономит жителям многоэтажек средства.

Так, например, автоматические тепловые пункты смогут регулировать отопление в домах в зависимости от температуры воздуха на улице. Экономия при этом достигает только в одной пятиэтажке сотни тысяч тенге за отопительный сезон. Некоторые из присутствовавших на семинаре домкомы справедливость утверждения проверили на деле.

Меруерт Кульбаева, домком дома ул. Каратюбе 36: «Если в доме будут установлены такие автоматизированные приборы учёта, то каждый житель дома сможет через интернет или при помощи смартфона контролировать размер оплаты коммунальных услуг в своей квартире. В нашем муниципальном доме такие счётчики установили за счёт ЖКХ. А в соседних домах устанавливали по договору в рассрочку и платили около 800 тенге в месяц. Но экономия средств за счёт более точного учёта шла на десятки тысяч тенге».

Организаторы собрания приводили и другие примеры преимущества цифровизации казалось бы неизменной сферы услуг ЖКХ. Такие же семинары специалисты координационного центра планируют проводить ещё 5 дней, охватив лекциями как можно больше жителей многоэтажных домов.

Данияр Худайбергенов