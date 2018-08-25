В ходе традиционной педагогической конференции глава Шымкента Габидулла Абдрахимов заявил – в городе будет создана специальная комиссия, которая проверит условия в каждом детском саду.

С теми, кто не будет соответствовать требованиям, будет расторгнут контракт, и госзаказ в них размещаться не будет. А требования на самом деле более, чем простые и понятные:

— Нужно сделать так, чтобы ребенку хотелось приходить в детский сад и совсем не хотелось уходить. А для этого необходимо усилить материально-техническую базу наших детских садов. Чтобы игрушки были хорошие, кроватки и постель удобными, а еда вкусной и полезной.

Отметим, сейчас в городе функционируют 459 детских садов. При этом 351 из них – частные. В них и размещен госзаказ.