В южной столице состоится выставка, которая будет посвящена памяти выдающегося фигуриста Дениса Тена, передает NUR.KZ.

Известно, что с 26 августа по 2 сентября Esentai Gallery представит выставочный проект «D10 WORLD».

Отмечается, что экспозиция представит собой большую инсталляцию, в которой будут объединены фотоработы погибшего спортсмена и снимки с его выступлений.

Также коллеги и друзья Дениса поделятся со зрителями специальным видеороликом.

Денис был талантливейшим человеком: обладал потрясающими вокальными данными, являлся профессиональным фигуристом, к тому же, отлично фотографировал.

Организаторы отметили, что жизнь Дениса, наполненная смыслом, гармонией и любовью ко всему и ко всем, вдохновит многих людей на великие творческие свершения.

Выставка начнет функционировать в это воскресенье в 18:00 и будет работать с 10:00 до 22:00.