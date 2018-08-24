В южной столице состоится выставка, которая будет посвящена памяти выдающегося фигуриста Дениса Тена, передает NUR.KZ.
Известно, что с 26 августа по 2 сентября Esentai Gallery представит выставочный проект «D10 WORLD».
Отмечается, что экспозиция представит собой большую инсталляцию, в которой будут объединены фотоработы погибшего спортсмена и снимки с его выступлений.
Также коллеги и друзья Дениса поделятся со зрителями специальным видеороликом.
Денис был талантливейшим человеком: обладал потрясающими вокальными данными, являлся профессиональным фигуристом, к тому же, отлично фотографировал.
Организаторы отметили, что жизнь Дениса, наполненная смыслом, гармонией и любовью ко всему и ко всем, вдохновит многих людей на великие творческие свершения.
Выставка начнет функционировать в это воскресенье в 18:00 и будет работать с 10:00 до 22:00.