Весть из Астаны об образовании Туркестанской области вызвала огромный резонанс в США. Да, именно там наши соотечественники празднуют это событие, сообщает 24.kz.

Прочитав Указ Президента Казахстана от 19 июня 2018 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», наша диаспора из Туркестана буквально начала аплодировать и радоваться этому историческому решению. Наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова побывала у выходцев из Туркестана, проживающих в Нью-Йорке.

Изменение статуса Туркестана наши соотечественники в США называют эпохальным событием. Этот новый областной центр на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни государства. Выходцы из Туркестана, которые по разным причинам переехали в Нью-Йорк несколько десятилетий назад, скучают по своим родным местам, часто посещают любимый город и посвящают ему стихи. Сегодня они буквально ликуют по такому историческому событию в связи с новым статусом Туркестана. Многие из них работали на предприятиях и социальных объектах города, а некоторые принимали участие в реставрации мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. Они передают привет своей родине и поздравляют туркестанцев с большими перспективами.

Беба Пинхасов, председатель Американо-Казахской ассоциации развития научных, культурных и деловых связей: — Каждое эпохальное событие, которое происходит в Казахстане, мы всегда обсуждаем в нашей Ассоциации и Конгрессе бухарских евреев, где мы сегодня находимся. Это было неповторимое событие для нас всех. Туркестан, наконец-то, стал областным центром. Когда-то, пару сотен лет назад, он был столицей Казахстана и назывался Шавгар, Ясы, Хазрет Султан, Туркестан, а сейчас Туркестанская область. Мы, выходцы из города Туркестан, проживающие в Нью-Йорке, с большим волнением, удовлетворением приняли эту новость – Указ Президента о переименовании Туркестана в статус областного центра. Что это дает городу: занятость населения, приток туристов, поднятие экономики, социальной сферы, промышленности, итд. Город становится ярким творением современного 21 века. И как здесь не вспомнить стихотворение моего друга: «Я вырос в краю, где ночами не спится, где сон разгоняет чудак-соловей, хорошая птица, веселая птица мне снится сегодня в Нью-Йорке.

Изя Абдрахманов, житель Нью-Йорка (выходец из Туркестана): — Я 38 лет прожил в Туркестане. В 1975-1976 годах я работал под руководством Ходжаева Арона Хаимовича в мастерской по реставрации мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи. Для меня это гордость, что я внес какую-то лепту, принял участие в создании и восстановлении этого памятника, который сейчас считается Меккой казахстанцев. Я надеюсь, что в будущем много будет туристов, и мы будем приезжать туда. Дай Бог процветания Туркестанскому краю, и чтобы туркестанцы были на высоте.

Роберт Абдрахманов, житель Нью-Йорка (выходец из Туркестана): — Мы, выходцы из города Туркестан, от всей души поздравляем всех туркестанцев с таким великим событием! Туркестан стал областным центром. Это большой праздник и у нас тоже. Мы здесь, в Нью-Йорке, все отмечаем. Я от души поздравляю. Казахстан жасасын!