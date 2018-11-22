Фонд «Отандастар» совместно с министерством общественного развития, Всемирной ассоциацией казахов запустил масштабный проект «Туган жерге тагзым».

Это серия историко-познавательных экскурсий по сакральным местам Казахстана для соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье: в Австрии, Англии, Франции, Швеции, Иране, Китае, Монголии, Таджикистане, России, Белоруси, Узбекистане и Кыргызстане. Гости побывали в духовной столице тюркского мира -Туркестане.

Гости интересуются всем, что происходит в Казахстане. Они скучают по родной земле предков. Этноаул возле мавзолея Х.А.Ясави еще раз им напомнил быт, традиции казахского народа. Наш соотечественник, проживающий в Узбекистане Жаксылык Жорыкбаев является председателем казахского культурного центра в городе Шыршык Ташкентской области: «Этот год был Годом Узбекистана в Казахстане. Следующий 2019 год мы будем праздновать Год Казахстана в нашей стране. Приезжайте».

Гость отметил гостеприимство казахстанцев. Делегация соседей посетила мавзолеи Х.А.Ясави, Арыстанбаб. Впечатлений, говорят они, хватит на долго.

«Очень скучаем по родному краю и поэтому стараемся почаще приезжать. Хочу пожелать мирного неба, а также, чтобы дружба между нашими народами крепла и была вечной», пожелал Жаксылык Жорыкбаев.

Достойно встретил гостей и коллектив университета имени К.А.Ясави, который организовал выставку, посвященную историческим местам общенационального и регионального уровня. Произведения, исполненные оркестром из национальных инструментов, покорили соотечественников. Они долго аплодировали музыкантам. Затем за круглым столом все приняли участие в разговоре на темы «Сакральные места Казахстана», «Развитие государственного языка» и «Казахские традиции».

Яшар Динч, председатель казахского-французского общества «Достык» имени Мустафы Шокай во Франции: » Я рад, что посетил Казахстан. Эта наша Родина. Мои родители в 1934 году, в голод уехали из Семея в Китай, затем жили в Пакистане, сейчас живут в Турции. Я во Францию переехал в 1971 году. После Мустафы Шокай я второй казах, который поселился во Франции. Я был в 90-х годах на родине. Тогда я стеснялся приезжать сюда с коллегами с друзьями. Не было элементарного, туалетов и быт оставлял желать лучшего. Сейчас я вижу, что многое изменилось. И я очень рад таким позитивным переменам. Думаю, что Казахстан с таким темпом развития попадет не в 30 развитых стран, а в 20. Я не был в Америке. Побывал во всех странах, то такого народа, который чтит память предков, не забывает традиции и обычаи, воспитывает детей уважать старших, помогать младшим и не оставлять родню в беде, больше нет. Гостеприимство казахского народа знают за пределами страны. Если я уговорю детей, то мы обязательно вернемся на Родину. Желаю Казахстану процветания».

Цикл историко-познавательных экскурсий «Туған жерге тағзым» проводится в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру».