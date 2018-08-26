В Шымкенте прошла встреча с фанатами певицы лейбла «Black Star», Назима Джанибекова встретилась с поклонниками, исполнила популярные хиты и поговорила с журналистами Шымкента.

Про Шымкент я могу сказать так: тут моя семья, я люблю свой город. По приезду в Шымкент я в первую очередь приехала к своей дочери, у нее был день рождения, дальше уже встречи с друзьями. Я поздравляю Шымкент с полученным статусом города республиканского значения, это очень круто. Всех благ желаю.

О проекте «Песни на ТНТ»

Это был крутой проект, это возможность реализовать себя. Пример этому — я. Со всеми ребятами у нас не было какой-то вражеской борьбы, мы все дружим и общаемся. Я рада, что познакомилась с ними и теперь работаю в такой классной команде с Тимати. Хочу сказать о том, чтоб верили в себя, и никогда не сдавались.

Про Тимати

Команда «Black Star» — как одна семья. Тимати всегда с нами, конечно, как босс ругает где-то, дает наставления, мы как одна семья все. Все ребята его очень уважают и ценят. Я не жалею, что работаю в такой крутой команде.

Про Казахстан

В Казахстан мы планируем приехать с гастрольным туром, примерно в ноябре, думаю. В Шымкент обязательно приедем, ну как без нашего города. Приехать хотим со всей командой. Хочу поблагодарить всех своих поклонников за то, что ценят мое творчество и пришли на фан-встречу, это дает мне заряд. Люблю Вас!

Назима Джанибекова в завершении встречи пожелала всем удачи и любить свой город и страну. К слову, артистка в совершенстве говорит по-казахски.