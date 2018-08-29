Габидулла Абдрахимов сделал подарок Наzиме

На приеме у акима Шымкента Габидуллы Абдрахимова побывала финалистка шоу «Песни» и участница Black Star Назима Джанибекова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В беседе с молодой исполнительницей Габидулла Абдрахимов поблагодарил ее за вклад в развитие музыки и популяризацию нашего города не только в странах СНГ, но и во всем мире, а также вручил девушке подарки — велосипед и iPhone, пожелав певице успехов и еще большего профессионального признания.

Абдрахимов подчеркнул, что это именно тот случай, когда посредством своего творчества исполнитель рэпа может внести заметный вклад в формирование положительного имиджа Шымкента. Наzима выразила надежду, что ее творческая деятельность принесет только пользу для имиджа родного города.

Напомним, Назима (Наzима) родилась и выросла в Шымкенте. В этом году она дошла до финала проекта «Песни» на ТНТ. Тимати назвал казахстанскую певицу лучшей и единственной, кто смог реализовать себя на все 100 процентов в телевизионном шоу. После участия в конкурсе Наzима подписала контракт с лейблом Black Star.