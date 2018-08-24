Гульнара Сильбаева перепела Наzиму

Певица, актриса и известная КВН-щица Гульнара Сильбаева опубликовала на своей странице в Instagram короткий видеоролик, исполнив песню Наzимы на новый лад, передает NUR.KZ.

Яркая звезда отечественного КВН Гульнара Сильбаева поделилась в соцсетях коротким видеообращением к своей коллеге по цеху, популярной певице — Наzиме.

«Лови мой западный акцент, это Нара из Уральска, привет Шымкент. 13 номер Наzима Black Star, my soul sister, это Казахстан, детка», — зажгла Гульнара.

Публикация от Gulnara Silbayeva (@naarah_s) 18 Авг 2018 в 7:26 PDT

К слову, креативное послание было высоко оценено фолловерами знаменитости.

«Хай с Дикого Запада», «Две крутые девочки», «Настоящим звездочкам все разрешено. И петь и перепеть», «Супер! Уральск Форевер», «Мега крутая», «Запад и юг уже в теме, север, восток как слышно где вы?», «Голос божественный», «Как же я обожаю эту красотку, смотрел все выступления в вышке, и кайфовал от ее голоса», — написали подписчики.

Напомним, Тимати и Наzиму заподозрили в плагиате.