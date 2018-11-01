В одном из торговых центров отменили встречу артистов лейбла Black Star с фанатами из Шымкента. Поклонники ждали артистов несколько часов, но популярную землячку так и не дождались.

Уже позже Назима Джанибекова выложила пост на своей странице в сети, где извинилась и попросила прощения у поклонников. Причину артистка пояснила сразу, мол безопасность поклонников главнее всего.

«Мы отменили встречу, в целях вашей безопасности, это было опасно, была сильная давка. Мы приносим свои извинения. Приходите на концерт, там мы и проведем встречу», — написала в своем паблике НАZИМА.

Такой поступок шымкентские фанаты приняли по разному: одни осудили артистку, другие же наоборот — поддержали. Назима Джанибекова приехала в Шымкент на сольный концерт, в котором выступят и финалисты популярного шоу «Песни».

Шуддин Саидов