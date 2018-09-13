Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и финалистка шоу «Песни» и участница Black Star Назима Джанибекова обсудили выпуск нового номерного знака «17», передает Tengrinews.kz.

Видео появилось на Youtube-канале блогера Charisma Hati. «Жалко, что на «17» номер поменяли. Мне в Instagram пишут: «Назима, теперь тебе надо «Nazima17″ писать (сейчас ник певицы — Nazima__13 — прим. автора)», — сказала певица.

«Я даже с министром МВД обсуждал, думали, какой на авто номер будет. Президент сказал: «Это Шымкент — новый регион, будет 17». Я сказал: «Хорошо». Я тогда подумал, что Black Star 13″, — ответил Абдрахимов.

Помимо этого, исполнительница пригласила главу города на свой концерт 1 ноября в Шымкенте. Ранее сообщалось, что Назима Джанибекова побывала на приеме у Габидуллы Абдрахимова. Аким поблагодарил девушку за вклад в развитие музыки и подарил ей велосипед и iPhone.

Напомним, Шымкент получил статус города республиканского значения, а Туркестан стал областным центром. В связи с этим изменения произошли и в оформлении автотранспортных средств. Теперь для жителей Шымкента номерные знаки будут выпускаться с цифрой «17». Для жителей Туркестанской области, желающих приобрести автомобиль, останутся номерные знаки с числом «13».