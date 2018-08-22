Камшат Жолдыбаеву будто подменили. Если раньше певица могла выйти на улицу без макияжа, сейчас ее просто не узнать. Артистка то и дело стала появляться на публике в разных образах, демонстрируя всем изящную фигуру, пишет 365info.kz

Недавно Камшат отправилась с гастролями в Шымкент, где сразу же произвела фурор на мероприятии.

Сначала она нарядилась в топ телесного цвета и джинсовую юбку, а после переоделась в черное вечернее платье. Увидев любимую певицу, поклонники назвали ее «зын-зын».

Сама Жолдыбаева не скрывает, что ей нравится быть объектом пристального внимания и восхищенных взглядов. Артистка намерена всегда, и даже в обычные серые будни, выглядеть безупречно.