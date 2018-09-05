Лето закончилось, наступила осенняя пора, многие казахстанцы уже вернулись с отпусков из далеких жарких стран и приступили к трудовым будням.

Среди стран, пользовавшихся огромной популярностью среди соотечественников, на первом месте оказались традиционно курорты Турции, на втором месте – Египет, на третьем – Китай и ОАЭ, сообщает пресс-служба Корпоративного Фонда «Туристік Қамқор».

А какие страны предпочли для отдыха этим летом казахстанские эстрадные исполнители?

Как оказалось, отечественные представители шоу-биза, как и многие казахстанцы, в 2018 году для семейного отдыха в большинстве случаев отдали предпочтение лазурным турецким берегам с золотыми песками. Однако среди них есть и те, кто весь летний отдых посвятил домашним хлопотам – ремонту дома и квартиры, а некоторые звезды сделали выбор в пользу отечественных курортов.

Например, Алишер Каримов, Акбота Керимбекова, Бауржан Рахимбеков, Майра Ильясова облюбовали побережья Антальи. А Шахизада, помимо Турции, успела отдохнуть еще и на Мальдивах.

Казахстанская популярная телеведущая Ляйла Султанкызы в июле месяце, вместе с семейными друзьями — Беркутом, Мейрамбеком Беспаевым, Ернаром Айдаром, Айгерим Калаубаевой, так же отдохнула у турецких берегов.

Не менее насыщенными были отдых у Тауекела Мусилима, Олжаса Альжанова, Газрета Ержанова и Ерлана Бухарбаева. Все они вчетвером покорили Лас Вегас, где имели честь лично встретиться с голливудскими звездами и посетить киновыставку Cinemakon, где тусуются знаменитые звезды кино.

Далее четверка покорила Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Друзья и коллеги по цеху побывали также в Кыргызстане и специально отправились в Лондон на футбольный матч Арсенал — Вэст Бромович. Вот это отдых так отдых.

Роза Куанышевна нынешним летом, напротив, решила сделать выбор в пользу внутреннего туризма и провела свой отдых на озере с целебными свойствами – Алаколе.

Макпал Жунусова, Маржан Арапбаева и Молдир Ауельбкова лето посвятили домашним хлопотам и гастролям по стране.

Где бы вы не отдыхали, Корпоративный Фонд «Туристік Қамқор» для вашего комфортного пребывания рекомендует заранее побеспокоиться обо всех деталях — проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет обратно домой, а также свой ТУРКОД, если вы собираетесь отдыхать за рубежом.

Исходя из погодных условий, в сентябре и октябре можно отдохнуть: в Египте, на Канарах, Израиле, ОАЭ, Тайланде, Доминикане, Индии, Шри-Ланке, Малайзии, Сейшелах, Маврикий, Мальдивах.

В ноябре и декабре отличными местами для отдыха казахстанцев могут стать: Тайланд, ОАЭ, Доминикана, Куба, Карибы, Индия, Малайзия, о.Хайнань, Вьетнам, Сейшелы, Маврикий, Мальдивы.

ТУР-КОД – ГАРАНТИЯ ВАШЕГО БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА ЗА РУБЕЖОМ

С 2017 года казахстанским туристам настоятельно рекомендуется выезжать за рубеж на отдых с тур-кодом. Специально созданный КФ «Туристiк Қамқор» призван оказывать помощь согражданам, попавшим в беду за рубежом, вернуться на родину. В первую очередь это касается тех, кто пострадал из-за деятельности недобросовестных турфирм. Таким образом, туристы из Казахстана при наличии тур-кода имеют гарантированную поддержку в случае экстренных ситуаций.

Туристический код туроператору выдает Фонд после оплаты взноса (0,5 МРП — 1 202 тг. за туриста. Эту сумму платит за туриста туроператор) и предоставления банковских гарантий (от 12 млн. тг. до 36 млн. тг.).

На сегодняшний день в Реестре «Туристік Қамқор» состоят 56 туроператоров, ознакомиться с ними можно на сайте fondkamkor.kz. При этом, всего в Казахстане действуют порядка 140 компаний, осуществляющих фактически туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма. То есть, более 70 компаний работают «скрытно», подвергая риску безопасность казахстанцев за рубежом во время отдыха. С момента существования Системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма администратором системы — Корпоративным Фондом (КФ) «Туристік Қамқор», выдано 533 тыс. ТУРКОДов казахстанцам, выезжавшим на отдых за рубеж

Тем, кто еще не вылетел на отдых за рубеж, «Туристік Қамқор» настоятельно рекомендует прежде проверить бронь своего отеля, оплачен ли билет обратно домой, а также свой ТУРКОД на сайте www.fondkamkor.kz

Что такое ТУРКОД? Туристический код состоит из 11-13 (в зависимости от страны выезда) буквенно-цифровых символов. Он присваивается автоматически при оформлении каждой путевки. Этот шифр уникален для каждого туриста. При возникновении экстренного случая турист связывается с Фондом, сообщает номер своего туркода и ждет оказания экстренной помощи в ближайшие 24 часа.