Министр национальной экономики Тимур Сулейменов назвал сумму, предусмотренную на проведение Национальной переписи населения в сентябре 2019 года, передает Kazpravda.kz.

«По плану сейчас проект бюджета на 2019-2021 годы у нас внесен – 8,8 миллиарда тенге», – сказал глава МНЭ, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Напомним, в Казахстане в 2019 году будет проведена перепись населения.

Планируется, что пройдет она не в привычном бумажном, а в электронном формате. Алгоритм предстоящей переписи будет прост. Для этого нужно будет войти на сайт и пройти процедуру регистрации, указать личные данные, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Когда респондент даст ответы на все вопросы и сохранит анкету, на его мобильный или почту придет сообщение о том, что перепись пройдена.

Помимо этого, теперь в анкетах появятся и дополнительные вопросы. Всего их будет 45.

Позже интервьюерами будет произведен поквартирный обход граждан. Если человек своевременно заполнил анкету на сайте, то повторного опроса они проводить не будут, а лишь подтвердят факт того, что перепись пройдена.

Стоит отметить, что в истории Казахстана было две всеобщих переписи – в 1999 и 2009 годах.

По итогам переписи 1999 года численность населения составила 14 953 100 человек, сократившись на 7,7% по сравнению с данными всесоюзной переписи 1989 года. По итогам переписи 2009 года численность казахстанцев выросла на 6,8%, до 16 004 800 человек.