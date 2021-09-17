В Туркестанской области 273 тысячи граждан прошли национальную перепись населения онлайн.

Одна из них-95-летняя пожилая женщина из города Жетысай Кыздаркуль Оналбекова всей семьей приняла участие в общенациональной переписи населения и зарегистрировалась в режиме онлайн. Мать-героиня, родившая 9 детей, воспитывает 45 внуков и 22 правнука. Кыздаркуль апа призывает земляков принять активное участие в этом важном мероприятии. «Проведение переписи – это значимый процесс. Ведь без отчета в жизни ничего не происходит, на счету должно быть все. Благодаря переписи построят школы, детские сады, больницы, дома. Все ради собственного блага», — говорит мать-героиня.

Перепись населения – это общегосударственные статистические мероприятия в целях сбора, обработки, опубликования, распространения информации демографического, экономического, социального характера населения всей страны или ее части в рамках определенного времени. При традиционной переписи представитель переписной кампании должен иметь специальный бейджик, подпись и печать руководителей управлений, что позволит избежать мошенничества.

Кроме того, с 1 сентября по 15 октября жителям области в режиме онлайн можно пройти опрос через сайт sanaq.gov.kz. Онлайн-перепись во время пандемии безопасна, и это отличная возможность сэкономить время.

Через специальный сайт можно зарегистрировать всю семью онлайн по ИИН одного человека. Кроме того, любой житель Республики Казахстан может обратиться в контакт-центр «1446» для получения дополнительной информации по переписи.

Напомним, с 1 сентября текущего года в Казахстане началась перепись населения, которая пройдет до 30 октября.