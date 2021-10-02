С 1 сентября по 15 октября текущего года в стране на сайте sanaq.gov.kz в онлайн режиме проходит перепись населения.

На сегодняшний день по Туркестанской области онлайн-перепись прошли 865 824 жителя. В результате регион лидирует в республике по электронной переписи. Об этом на брифинге сообщил заместитель акима Туркестанской области Арман Сабитов, передает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

«Второй, традиционный метод переписи будет проводиться с 1 по 30 октября среди населения, не прошедшего перепись в онлайн режиме с массовыми посещениями интервьюеров. На данном этапе будут задействованы 350 инструкторов-наблюдателей и 2 385 интервьюеров. Интервьюер, выезжающий на обход домов, будет иметь бейджик с планшетом и свидетельством о переписи, шарф с логотипом переписи, синюю сумку», — сказал Арман Сабитов.

В целях обеспечения полного учета населения и проверки достоверности качества данных при проведении переписи населения с 1 по 10 ноября проводятся контрольные мероприятия. По словам руководителя департамента Национального бюро статистики по Туркестанской области Баглана Абайбекулы, после завершения переписи органы статистики обрабатывают данные в базе. Итоги национальной переписи населения будут подведены в 2022-2023 годах.