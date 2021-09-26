Жительница Ордабасинского района Туркестанской области Шамбек Рахманова в онлайн режиме приняла участие в национальной переписи населения Республики Казахстан.

«Перепись населения прошла хорошо. Потому что именно этим и определяется истинное число нашего народа. Я думаю, что уровень жизни людей, социальные вопросы будут определяться в ходе этой переписи. Поэтому в этой акции мы все должны принять участие. Я привлекла к переписи населения большую свою семью, а активными в данном процессе должны быть все земляки», — сказала 105-летняя бабушка.

Во время юности, годы Великой Отечественной войны она прошла тыл, затем проработала в местном совхозе. Многодетная мать , воспитавшая 10 детей, замуж вышла 1936 — м.

На сегодняшний день из 29 внуков у нее 69 правнуков, а у 15 праправнуков растут 113 правнуков. Вот такая большая счастливая семья.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в районе около 10 пожилых людей полностью зарегистрированы в соцопросах. И специалисты успели побывать по адресам местного населения, также провести необходимую регистрационную работу.

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