Настоящая драма разыгралась в селе Каргалинском. Житель села Эмирбек Ахметов требовал у матери деньги на наркотики, грозился совершить суицид, следует из материалов уголовного дела, передает diapazon.kz.

В ванне он вскрыл себе вены, а после столкнул свою мать с лестницы. Он подошел к упавшей женщине, чтобы избить, но увидел полицейских, забежал в квартиру и схватил кухонный нож. При задержании он ударил участкового инспектора головой. От удара полицейский получил закрытый перелом спинки носа. Стражи порядка задержали мужчину. На него возбудили уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.

В суде Эмирбек Ахметов объяснил, что порезал себе вены после ссоры с матерью. А когда пришли полицейские, от возбужденности задел головой нос одного из них. Просил строго не наказывать и обещал исправиться.

Суд пришел к выводу, что подсудимому можно назначить наказание без изоляции от общества.

Эмирбек Ахметов получил полтора года ограничения свободы и 100 часов принудительного труда. Также ему назначили принудительное лечение от наркотической зависимости.