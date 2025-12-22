Аким найден мертвым в Актюбинской области

В Актюбинской области обнаружено тело акима города Темир Еркина Далмагамбетова. Об этом сообщает OTYRAR со ссылкой на Tengrinews.kz.

Трагедия произошла в субботу, 20 декабря. По предварительной версии, рассматривается суицид.

«По данному факту полицией начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК Республики Казахстан, разглашению не подлежит», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Как стало известно, в тот день Еркин Далмагамбетов встречался с друзьями и одноклассниками. По их словам, во время встречи ничего подозрительного замечено не было. Позже он отошёл, сообщив, что вскоре вернётся, однако обратно не пришёл. После этого знакомые начали поиски и направились к его дому, где и было обнаружено тело.

Комментарий по данному факту корреспонденту Tengrinews.kz дал аким Темирского района Алмас Жаксылыков.