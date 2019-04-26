В Сарыагашском суде проходят слушания по делу хозяина автобуса, сгоревшего в Актюбинской области, в котором заживо сгорели 52 человека и еще 5 пострадали.

В Сарыагашском районном суде прошли очередные слушания в отношении владельца технического паспорта злополучного автобуса, который сгорел в январе 2018 года. Тогда на трассе в Актюбинской области, погибли 52 человека.

«Моего подзащитного обвиняют по статье 348 часть 4 в том, что он выпустил в эксплуатацию заведомо не исправный автобус. В ходе следствия выяснилось, что мужчина по доверенности передал автобус гражданину Пернебекову еще в 2014 году. С 2015 года на основании страхового полиса автобусом владел Пернебеков, который был осуждён в 2018 году на пять лет по статье 348 часть 4», — подчеркивает Мынбаева Гульнар, адвокат.

По ее словам, мужчину задержали несколько месяцев назад. В суде пояснили, что по одному из фактов возбуждено уголовное дело, все слушания по этому делу будут проходить в Сарыагашском районном суде.

«В настоящее время в Сарыагашском районном суде рассматривается дело по статье 348 части 4 УК РК. В отношении данного уголовного дела, суд не может сейчас предоставить информацию до окончания рассмотрения дела. Сейчас процесс перенесли на 16 мая 2019 года», — пояснила судья Алсеева Зауре.

Во время судебного процесса журналистам не разрешили находиться в суде, так как сам обвиняемый, сторона защиты и прокурор не посчитали необходимым их присутствие во время судебного процесса.

Напомним, трагедия произошла в январе прошлого года. Тогда на трассе Шымкент – Самара в Иргизском районе Актюбинской области загорелся автобус с пассажирами. В салоне находились 57 человек, 52 из них погибли сразу на месте.

Шуддин Саидов