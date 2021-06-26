Сегодня, 26 июня отмечается как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В 2021 году эта дата отмечается под эгидой борьбы с дезинформацией и пропаганды обмена фактами о наркотиках — от рисков для здоровья и решений для борьбы с глобальной проблемой наркотиков до научно обоснованной профилактики, лечения и ухода.
Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами — это день обмена результатами исследований, научно обоснованными данными и жизненно важными фактами с тем, чтобы поддержать общий дух солидарности.
Кампания призывает всех внести свой вклад, заняв твердую позицию против дезинформации и ненадежных источников, взяв на себя обязательство делиться только реальными научно обоснованными данными о наркотиках и спасать жизни.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «наркотизация» населения всего земного шара продолжает расти. Официально в мире насчитывается свыше 50 млн. лиц, страдающих наркоманией в разных формах. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, каждая пятая из них – женщина.
Учитывая, что на учете в наркологических учреждениях состоят около 5-10% от общего количества реально существующих наркозависимых, большую тревогу вызывает скрытая часть такой категории.
Накануне с участием вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният состоялся вебинар, посвященному выпуску отчета по исследованию употребления психоактивных веществ (ПАВ) и вопросам здоровья среди молодежи Казахстана.
В работе онлайн-форума приняли участие более 150 специалистов из UNODC, UNAIDS, странового офиса ВОЗ в Казахстане, представительства Детского Фонда ООН (UNICEF) в Казахстане, Министерств здравоохранения, внутренних дел, образования РК, Центров психического здоровья и СПИД центров, Назарбаев интеллектуальной школы.
В ходе вебинара были представлены результаты исследования, проведенного Республиканским научно-практическим центром психического здоровья (http://mentalcenter.kz), совместно с Региональной программой по Афганистану и соседних с стран УНП ООН приняли участие 10 тысяч респондентов, из 128 школ и 64 колледжей.
В исследовании впервые был использован новый метод «масштабирования социальных связей».
Он оценивает скрытые группы склонных к социально стигматизированному поведению и дает успешные результаты.
Наркомания ведет к росту преступности, от 40 до 90% уголовных преступлений связано с наркотиками и их добычей. Находясь в состоянии злобного абстинентного напряжения, депрессии, многие наркоманы опасны в своей агрессии, совершают физические насилия и убийства.
Осложняется наркомания быстрым распространением ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов, туберкулеза и заболеваний, передаваемых преимущественно половым путем.
Риск самоубийства при наркомании возрастает в 350 раз, общая смертность – в 30 раз, продолжительность жизни наркомана составляет от 0 до 5-7 лет.
Для повсеместной борьбы с наркоманией должны проводиться активные профилактические мероприятия, которые должны опираться на:
— на методологию формирования у детей и молодёжи представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию;
-на формирование у детей и молодежи, а также у лиц, вступивших на путь первых проб наркотиков, умений и навыков активной психологической защиты о вовлечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность;
-на раннее выявление и диагностику наркозависимости.