Сегодня, 26 июня отмечается как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

В 2021 году эта дата отмечается под эгидой борьбы с дезинформацией и пропаганды обмена фактами о наркотиках — от рисков для здоровья и решений для борьбы с глобальной проблемой наркотиков до научно обоснованной профилактики, лечения и ухода.

Всемирный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами — это день обмена результатами исследований, научно обоснованными данными и жизненно важными фактами с тем, чтобы поддержать общий дух солидарности.

Кампания призывает всех внести свой вклад, заняв твердую позицию против дезинформации и ненадежных источников, взяв на себя обязательство делиться только реальными научно обоснованными данными о наркотиках и спасать жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «наркотизация» населения всего земного шара продолжает расти. Официально в мире насчитывается свыше 50 млн. лиц, страдающих наркоманией в разных формах. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, каждая пятая из них – женщина.

Учитывая, что на учете в наркологических учреждениях состоят около 5-10% от общего количества реально существующих наркозависимых, большую тревогу вызывает скрытая часть такой категории.

Накануне с участием вице-министра здравоохранения РК Ажар Гиният состоялся вебинар, посвященному выпуску отчета по исследованию употребления психоактивных веществ (ПАВ) и вопросам здоровья среди молодежи Казахстана.

В работе онлайн-форума приняли участие более 150 специалистов из UNODC, UNAIDS, странового офиса ВОЗ в Казахстане, представительства Детского Фонда ООН (UNICEF) в Казахстане, Министерств здравоохранения, внутренних дел, образования РК, Центров психического здоровья и СПИД центров, Назарбаев интеллектуальной школы.

В ходе вебинара были представлены результаты исследования, проведенного Республиканским научно-практическим центром психического здоровья (http://mentalcenter.kz), совместно с Региональной программой по Афганистану и соседних с стран УНП ООН приняли участие 10 тысяч респондентов, из 128 школ и 64 колледжей.

В исследовании впервые был использован новый метод «масштабирования социальных связей».

Он оценивает скрытые группы склонных к социально стигматизированному поведению и дает успешные результаты.

Наркомания ведет к росту преступности, от 40 до 90% уголовных преступлений связано с наркотиками и их добычей. Находясь в состоянии злобного абстинентного напряжения, депрессии, многие наркоманы опасны в своей агрессии, совершают физические насилия и убийства.

Осложняется наркомания быстрым распространением ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов, туберкулеза и заболеваний, передаваемых преимущественно половым путем.

Риск самоубийства при наркомании возрастает в 350 раз, общая смертность – в 30 раз, продолжительность жизни наркомана составляет от 0 до 5-7 лет.

Для повсеместной борьбы с наркоманией должны проводиться активные профилактические мероприятия, которые должны опираться на:

— на методологию формирования у детей и молодёжи представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию;

-на формирование у детей и молодежи, а также у лиц, вступивших на путь первых проб наркотиков, умений и навыков активной психологической защиты о вовлечения в наркотизацию и антисоциальную деятельность;

-на раннее выявление и диагностику наркозависимости.