37-летний полузащитник принял участие в трех матчах, в которых отметился двумя забитыми голами и одной передачей.

Полузащитник футбольного клуба «Кайрат» (Алма-Ата) Андрей Аршавин был признан лучшим игроком августа в чемпионате Казахстана, пишет АиФ.

В голосовании принимали участие тренеры клубов Профессиональной футбольной лиги страны. 37-летний Аршавин получил 20 баллов и занял первое место с большим отрывом от других претендентов, сообщает пресс-служба Лиги.

В августе спортсмен принял участие в трех матчах чемпионата республики и отметился двумя забитыми голами и одной передачей.

Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России по футболу. За «Кайрат» выступает с 2016 года.