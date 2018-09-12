В Туркестанской области полицейские задержали мужчину, который пытался угнать автомашину.

Полицейские Сарыагашского РУВД «по горячим следам» задержали подозреваемого в угонах автомашин у жителей Сарыагаша Туркестанской области, сообщает пресс-служба ДВД Туркестанской области.

Так, в ночь на 6 сентября 2018 года во время оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции Сарыагашского РУВД задержали мужчину, который попытался угнать автомашину «ВАЗ». Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель Шымкента, у которого полицейские изъяли приспособление для вскрытия автомашин.

Следствием установлено, что подозреваемый оказался причастен к еще к одному автоугону, совершенному в Сарыагаше. В августе подозреваемый похитил автомашину «ВАЗ» у местного жителя стоимостью более миллиона тенге.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составил около 2,5 млн тенге.

В настоящее время по фактам угона автомашин проводится досудебное расследование по статье УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством». Вещественные доказательства изъяты.

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.