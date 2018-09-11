«Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович назначен Акимом города Астаны», — говорится в сообщении twitter Акорды.
До назначения он занимал должность министра финансов Республики Казахстан.
Родился 29.11.1971 в Алматы. Закончил Казахский национальный технический университет, а также Казахскую государственную академию управления.
Трудовой стаж:
· Ведущий экономист отдела акционирования и лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов Республики Казахстан (1994);
· Начальник отдела, заместитель начальника управления, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента по государственным закупкам, заместитель директора Департамента Казначейства, заместитель директора Бюджетного департамента, директор Департамента государственного бюджета Министерства финансов РК(1995-2002);
· Директор Департамента бюджетной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2002-06.2003);
· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
· Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан (02.2006-01.2007);
· Вице-министр финансов Республики Казахстан (01.2007-10.08.2007);
· Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (10.08.2007-12.03.2010);
· Помощник Президента Республики Казахстан (13.03.2010-01.2012);
· Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-11.2013);
· Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан — Министр финансов Республики Казахстан (06.11.2013-06.08.2014); переназначен — с 04.04.2014);
· Министр финансов Республики Казахстан (с 06.08.2014; переназначен — с 30.04.2015, переназначен — с 13.09.2016).
Владеет казахским, русским и английским языками. Имеет воинское звание — лейтенант запаса.
10 сентября экс-аким Астаны Асет Исекешев по указу Нурсултана Назарбаева стал новым руководителем Администрации Президента.