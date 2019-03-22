Аким Астаны Бахыт Султанов заявил, что жители города останутся «астанчанами» даже в случае переименования столицы.

«Уважаемые жители и гости столицы!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником весны — Наурыз мейрамы!

Наурыз – это праздник мира и созидания, обновления природы и изобилия. Во все времена наш народ встречал его с оптимизмом и уверенностью в будущем.

Наурыз мейрамы олицетворяет дружбу и согласие. Именно эти непреходящие ценности лежат в основе процветания нашей страны и ее столицы.

Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев обозначил, что предстоящие 10 лет будут решающими в Продвижении страны в 30-ку развитых государств. Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что наш главный приоритет – это обеспечение достойного уровня жизни населения и его социальное благополучие.

Сегодня мы вступили в новый этап развития. Столица нашей Родины будет носить имя основноположника современного Казахстана. По предложению Президента, наш город переименовывается в Нұр-Сұлтан. Эта инициатива направлена на то, чтобы выразить благодарность и уважение народа Первому Президенту за его инициативу и реализацию идеи создания страны Великой степи, за все то, что он сделал для ее столицы.

При этом, мы — все жители столицы — остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин.

Пусть Наурыз мейрамы, который знаменует начало нового периода, принесет в каждый дом радость и процветание!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!», — сказал Султанов.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об уходе с поста главы государства. До выборов исполняющим его обязанности он назвал бывшего премьера Касым-Жомарта Токаева.