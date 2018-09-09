Сонливость в дневное время зачастую является признаком болезни Альцгеймера. Связь между явлениями обнаружили ученые из американского Университета Джона Хопкинса, результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

На протяжении 16 лет специалисты следили за 123 добровольцами пожилого возраста и их режимом сна. Выяснилось, что люди, которые жаловались на сонливость в дневное время, почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка, накопление которого провоцирует болезнь Альцгеймера, передает Ura.ru

По словам исследователя Адама Спиры, это подтверждает гипотезу развития заболевания вследствие плохого сна. Так как на сегодняшний день методов лечения заболевания не существует, необходимо совершенствовать способы его профилактики, в том числе при помощи лечения нарушений сна, заключил Спира.

Ранее новосибирские ученые выяснили, что широко распространенный антибиотик цефтриаксон можно использовать для лечения старческого слабоумия, в том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера. Это антимикробное средство существенно улучшает память у пожилых людей, передает ИА FlashSiberia.