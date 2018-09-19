ZTB.kz предлагает вам узнать полезную информацию: в каких странах ваш новорожденный малыш может получить гражданство и какие преимущества даёт этот факт.
Существует два правила получения гражданства при рождении: «право земли» и «право крови». Первое право означает, что младенец должен быть рожден на территории страны, а второе позволяет получить такое же гражданство, как у родителей.
29 стран, в которых можно получить гражданство по «праву земли»:
1. Аргентина
2. Белиз
3. Боливия
4. Бразилия
5. Венесуэла
6. Гайана
7. Гватемала
8. Гондурас
9. Гренада
10. Доминика
11. Канада
12. Коста-Рика
13. Мексика
14. Никарагуа
15. Пакистан
16. Панама
17. Парагвай
18. Перу
19. Сальвадор
20. Святая Люсия
21. Сент Винсент и Гренадины
22. Сент Китс и Невис
23. США
24. Тринидад и Тобаго
25. Тувалу
26. Уругвай
27. Фиджи
28. Эквадор
29. Ямайка
В этот список включены страны, где гражданство можно получить лишь по факту появления на свет. Но в США ребенок, получая гражданство, автоматически должен будет платить налоги с будущих заработков, как полноправный американец. Будет при этом жить человек на территории США или нет — совершенно не важно.
Как обстоят дела с другими странами?
К примеру, чтобы получить гражданство Франции, нужно не только родиться на её территории, но и прожить в стране не менее 5-ти лет. А паспорт гражданина Франции выдадут только после 18-го дня рождения.
В Германии мало родиться, нужно еще прожить в этой стране не менее 8-ми лет для возможности подачи прошения на получение немецкого паспорта.
В Дании строже: нужно прожить на ее территории целых 19 лет.
Страны, в которые нет смысла лететь рожать, это Великобритания, Ирландия, Испания и Италия: чтобы претендовать на гражданство, нужно чтобы один из родителей ребёнка уже имел паспорт соответствующей страны.
В Испании ещё и дать документы на гражданство сразу нельзя: необходимо, чтобы претенденту, родившемуся там, исполнилось 19 лет.
Имея паспорт одной из вышеперечисленных стран, ваш ребёнок будет иметь впечатляющие возможности путешествий: граждане Уругвая, Аргентины, Сент Китс и Невиса, Венесуэлы, Коста-Рики и Мексики могут свободно передвигаться по Центральной и Южной Америке, в пределах Шенгенской зоны и многим Европейским странам безо всяких виз.
Паспорта других стран позволяют выезжать без визы в Великобританию, Сингапур, Ирландию или Малайзию.