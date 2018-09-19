ZTB.kz предлагает вам узнать полезную информацию: в каких странах ваш новорожденный малыш может получить гражданство и какие преимущества даёт этот факт.

Существует два правила получения гражданства при рождении: «право земли» и «право крови». Первое право означает, что младенец должен быть рожден на территории страны, а второе позволяет получить такое же гражданство, как у родителей.

29 стран, в которых можно получить гражданство по «праву земли»:

1. Аргентина

2. Белиз

3. Боливия

4. Бразилия

5. Венесуэла

6. Гайана

7. Гватемала

8. Гондурас

9. Гренада

10. Доминика

11. Канада

12. Коста-Рика

13. Мексика

14. Никарагуа

15. Пакистан

16. Панама

17. Парагвай

18. Перу

19. Сальвадор

20. Святая Люсия

21. Сент Винсент и Гренадины

22. Сент Китс и Невис

23. США

24. Тринидад и Тобаго

25. Тувалу

26. Уругвай

27. Фиджи

28. Эквадор

29. Ямайка

В этот список включены страны, где гражданство можно получить лишь по факту появления на свет. Но в США ребенок, получая гражданство, автоматически должен будет платить налоги с будущих заработков, как полноправный американец. Будет при этом жить человек на территории США или нет — совершенно не важно.

Как обстоят дела с другими странами?

К примеру, чтобы получить гражданство Франции, нужно не только родиться на её территории, но и прожить в стране не менее 5-ти лет. А паспорт гражданина Франции выдадут только после 18-го дня рождения.

В Германии мало родиться, нужно еще прожить в этой стране не менее 8-ми лет для возможности подачи прошения на получение немецкого паспорта.

В Дании строже: нужно прожить на ее территории целых 19 лет.

Страны, в которые нет смысла лететь рожать, это Великобритания, Ирландия, Испания и Италия: чтобы претендовать на гражданство, нужно чтобы один из родителей ребёнка уже имел паспорт соответствующей страны.

В Испании ещё и дать документы на гражданство сразу нельзя: необходимо, чтобы претенденту, родившемуся там, исполнилось 19 лет.

Имея паспорт одной из вышеперечисленных стран, ваш ребёнок будет иметь впечатляющие возможности путешествий: граждане Уругвая, Аргентины, Сент Китс и Невиса, Венесуэлы, Коста-Рики и Мексики могут свободно передвигаться по Центральной и Южной Америке, в пределах Шенгенской зоны и многим Европейским странам безо всяких виз.

Паспорта других стран позволяют выезжать без визы в Великобританию, Сингапур, Ирландию или Малайзию.