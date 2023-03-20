У пожилой пары родился сын в Туркестанской области

Радостное и отнюдь не рядовое событие произошло в Туркестанской области. 54-летняя женщина родила мальчика. Женщина забеременела с помощью процедуры ЭКО.

Мать малыша — медик по образованию, поэтому к пополнению в семье готовилась тщательно, соблюдая все предписания врачей. Мальчик появился на свет через операцию кесарево сечение. Вес младенца — четыре с половиной килограмма. Счастливую маму с малышом на пороге роддома встретил отец ребёнка — ему 64.

Сандикуль Усенбекова, жительница Ордабасинского района:

«Отец сына на 10 лет старше меня. Вчера он радовался, бегал и сделал сыну свидетельство о рождении. Сегодня на выписку еще едет моя 74 летняя мама, она очень рада. И мои, и родственники мужа, очень рады появлению малыша, они все едут сейчас на выписку. У нас еще есть дочь, ей 3 года, теперь еще у нас появился сын»,- говорит роженица.

Это второй ребенок в семье. Первенца-дочку, женщина родила в 50 лет. Случай уникален для Казахстана, но в мире встречаются роженицы и постарше. В Индии, к примеру, женщина впервые родила в 72. Супругу на тот момент было 80.