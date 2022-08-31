Детям без гражданства помогли собраться в школу в центре «Сана Сезiм»

Детей и родителей, которые живут без документов и гражданства, и тех кто находится в процессе получения гражданства, пригласили сегодня в центр «Сана Сезiм», сообщает OTYRAR.

Там при поддержке управления верховного комиссара по делам беженцев ООН решили провести акцию перед школой и помочь родителям материально. На каждого ребёнка раздали по сертификату на приобретение канцелярских товаров.

У 35-летней женщины пятеро детей. Айгуль, просит не показывать лицо и изменить имя. Она приехала в Казахстан из Узбекистана. Говорит, когда родила первого ребенка, возможности оформить документы на малыша не было. Также произошло и с остальными четырьмя детьми. Да и сама женщина жила без документов.

«Я родила, после того как выписалась мне сказали что надо сделать статус оралман, сейчас кандас.Не успела сделать тогда, то денег не было, то времени, каждый раз какая-то причина была. Медицинскую помощь не могли получать, на счет школы документы просили, у детей нет ИИН, а сейчас же все электронное, дневники электронные. Сейчас я всех детей документировала и могут они ходить в школу«, — говорит Айгуль (имя изменено).

Сейчас Айгуль подает документы на получение гражданства. Детям и их родителям, которые не имеют документов, или проходят через процедуру документирования решили помочь в центре женских инициатив «Сана Сезiм» при поддержке управления верховного комиссара по делам беженцев ООН. На каждого ребенка родителям вручили сертификат на 15 тысяч тенге для приобретения канцелярских товаров.

«Несовершеннолетние дети не могут реализовать свои права, получить доступ к медицинским услугам, образованию, а родители не могут трудоустроиться и обеспечить детей. Дети без гражданства лишаются доступа к образованию. В дальнейшем будут проблемы с поступлением в вузы, они не смогут реализовать свои права. Был случай что ребенок окончил школу с отличием, но не смог получить аттестат и ЕНТ сдать, он ограничен в получении высшего образования», — говорит Шахноза Хасанова, директор правового центра женских инициатив «Сана Сезiм».

По словам специалистов, у некоторых жителей Казахстана до сих пор советские паспорта, другие не знали куда обратиться за документированием, а некоторые думают что без документов можно прожить всю жизнь, но это не так. Сделать документы нужно как можно раньше, ведь процесс может затянуться на годы.