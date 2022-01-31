Настоящий бэби-бум в Шымкенте! В новогоднюю ночь на свет появились 95 малышей, а 1 января 55 новорождённых, сообщает OTYRAR.

«Настоящее волшебство — стать мамой в новогоднюю ночь» считает 21-летняя Фатима Джурабай. Девушка родила своего первенца в десятую минуту Нового года. Вес у батыра чуть больше 3 кг, а рост 50 сантиметров. Ребенка назвали Алиханом. Сейчас состояние малыша с мамой отличное, скоро собираются на выписку!

«Когда я рожала, взрывали салюты. Я даже не успела услышать обращение Президента, хотя хотела родить до двенадцати ночи. Сына Алиханом назвали мой муж, свёкор и свекровь. Думаю имя ему выбрали не просто так, а чтобы он ходил и вёл себя как настоящий хан. Рожала сына не сложно, около двух часов, даже схватки были не долгими. В будущем хочу, чтобы он был переводчиком, а муж мечтает, чтобы он стал футболистом«, — делится роженица Фатима Джурабай.

Чуть раньше родила Анель Кожабай. В половину седьмого вечера девушка также впервые стала мамой. Родить 31-го декабря для девушки стало большой неожиданностью. Но молодая мама говорит, что все же чувствовала встречу со своей дочкой. Малышку назвали — Аяулым, имя дала ей бабушка.

«Мне сказали, что я буду рожать примерно 25 декабря. Были ложные схватки. Для меня и моей семьи рождение Аяулым стало, можно сказать, сюрпризом. Ведь в день рождения своей дочки я готовилась к Новому году, готовила салаты и пироги. Роды прошли довольно таки сложно, полтора дня я терпела схватки. Но чувства свои не могу передать, моя жизнь очень сильно поменялась. Дочка родилась с весом 3700 кг, а рост 53 сантиметров«, — делится роженица Анель Кожабай.

В новогоднюю ночь в Шымкенте появились на свет 95 детей, а 1 января 55 малышей. 79 из них мужского пола, 71 женского.

Этим деткам и не только, на свет помогли родиться акушеры и гинекологи, которые работают практически без выходных. У обеих рожениц роды принимала Гулжан Файзуллаева. В Новогоднюю ночь врач дежурила впервые, говорит эмоции непередаваемые.

«У нас родов было всего 7, из них 4 мальчиков и 3 девочки. Роды — это процесс не тяжелый но радостный. Все равно радуешься вместе с роженицами, разделяешь их боль, помогаешь им. Ощущения, когда дети рождаются именно на Новый год — дежурить еще лучше», — рассказывает Гулжан Файзуллаева, заведующая акушерско-физиологического отделения №1 городского перинатального центра г. Шымкента.

Сейчас детки родившиеся под бой курантов чувствуют себя отлично. К слову, Туркестанская область насчитывает в первую ночь Нового года 59 малышей.

Коркем Усибалиева