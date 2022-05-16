Онкобольная жительница Шымкента 12 лет не может получить гражданство

Татьяна Росина вот уже 12 лет проживает в Шымкенте и до сих пор не может добиться получения гражданства. Сейчас для женщины это вопрос жизни и смерти. Татьяна болеет раком и не может получить лекарственные препараты, так как не является гражданкой Казахстана, передает OTYRAR.

Татьяна Росина родилась в Ташкенте. В Шымкенте познакомилась с мужчиной и связала себя узами брака. Спустя время супруг уехал на заработки в столицу, и так и не вернулся, там у него появилась другая семья. Теперь женщина снимает жилье и в одиночку воспитывает двух несовершеннолетних дочерей. Ситуацию усугубляет ее состояние здоровья. Не смотря на то, что женщина на 4-ой стадии рака молочной железы, работать пришлось до последнего.

«Мы работали в одном здании. У нас магазин, она работала официанткой в кафе. Давно знаем ее, порядочная, трудолюбивая. Как то раз увидели что она без волос, оказывается получила химию. Татьяна болеет раком. Наверное неделю назад только ушла с работы, до последнего трудилась. Получает химию, обезболивающее и идет на работу. Детей кормить надо, за квартиру платить. Ей помощь очень нужна. Гражданство, из-за его отсутствия она не может получить лекарства», — говорит знакомая Татьяны.

Татьяна уже получила 4 курса химии. Опухоль на правой груди начала давать метастазы на кости и легкие. В последний раз из легкого женщины выкачали 5 литров жидкости, состояние критическое. До этого дня, по словам Татьяны, получалось зарабатывать и проплачивать лечение самостоятельно. Сейчас женщина с тяжелым диагнозом нуждается в дорогостоящем лечении, которое доступно казахстанцам на бесплатной основе. Татьяна же не имеет права претендовать на него — нет гражданства, значит нет бесплатных лекарств, говорит женщина.

«Одна доза Цисплатина и Паклитаксела стоит 485 тысяч тенге, мне нужно получить 4 дозы. К сожалению я не имею права получить эти лекарства, гражданства у меня еще нет. Это вообще проблематично очень. Я в 2021 году обратилась в миграционку Аль-Фарабийского района, показала свидетельство о заключении брака, свидетельство рождения дочери. Мне там начальник, не помню фамилии, Канат зовут, сказал — это липовые документы. Я говорю как липовые? Может у меня еще и дочь липовая? Что вы говорите? В итоге мне отказали в получении гражданства. Поставили блокиратор, это значит что я могу обратиться только через определённое время. А у меня дети, родных здесь никого нет, одна как то по жизни иду», — говорит Татьяна Росина.

Помочь онкобольной женщине вызвались общественники, они опубликовали видеообращение Татьяны, в котором женщина поведала о своей болезни и невозможности пройти химиотерапию из-за отсутствия гражданства.

Редакция OTYRAR обратилась в Управление миграционной службы Шымкента. Нам сообщили, что документы на Татьяну Росину поданы повторно, помогли общественники. Однако получение казахстанского гражданства — процесс небыстрый. На проверку и оформление необходимо время, которого у Татьяны, по всей видимости, нет.

«У нее не было прописки. Мы ее прописали тут, теперь все документы поданы в правильном порядке. Мы держим на контроле. Но это займет примерно 2 месяца. Пока КНБ проверит все документы», — говорит Женис Ауелбеков, руководитель Управления миграционной службы Шымкента.

А пока в миграционной службе решается вопрос гражданства, неравнодушные казахстанцы смогут помочь онкобольной женщине финансово. Ведь каждая копейка поможет матери двоих детей встать на ноги.

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