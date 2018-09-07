Все больше казахстанцев стремятся переехать на ПМЖ в другие страны. Причинами называют плохую экологию, низкие заработки и неуверенность в будущем, передает ZTB.kz.

Со всеми эти пунктами согласен и казахстанец Еркин Бахазатхан, который на своей странице в Facebook подробно объяснил, почему он готов навсегда уехать из страны. Мужчина привёл аж девять причин, которые, по его мнению, заставляют задуматься о возможности навсегда покинуть Казахстан.

Еркин Бахазатхан пишет, что за свои налоговые отчисления казахстанцы не получают от государства того, что должны. Это первая причина, по мнению мужчины.

«Я не хочу жить в стране, где платишь налоги, а взамен ничего не получаешь – дороги, медицина, социальная защита, безопасность на низком уровне».

Вторая причина, из-за которой, по его мнению, стоит сменить гражданство, – это «отсутствие будущего для детей».

«Коррупция так проникла и разъедает общество, что уже хуже некуда. Она везде – в медицине, правосудии, образовании, строительстве, карьере и пошло-поехало».

Следующие два пункта касаются «мохнатой лапы» и казахстанского правосудия. От отсутствия или наличия протекционизма напрямую зависит, найдёшь ли хорошую работу и будешь ли продвигаться по карьерной лестнице. Относительно правосудия мужчина напомнил о суде над скандально известным Максатом Усеновым.

«Не хочу жить в стране, где карьерный рост зависит от поддержки сверху или агашек. Нет абсолютно никакого желания находиться здесь, где судебные решения выносятся в пользу тех, у кого социальный статус выше всего. Пример – усеновские прецеденты».

Следующие причины – это невозможность выразить своё мнение и неправильное распределение денег в стране, где половина населения «нищенствует».

«Не хочу жить в стране, где ты на 200% не имеешь своего голоса. Примеров куча. Выбирать не приходится. Страна, в которой я живу, всё время наступает на одни и те же грабли. Доход уходит в неизвестном направлении, расходы нерентабельны. Например, глупые мероприятия: ЭКСПО, саммит и прочая ерунда, когда половина страны нищенствует, сводя концы с концами».

Прошёлся казахстанец и по госпрограммам.

«Садик, жильё и прочая поддержка молодым семьям – только на бумажке. Все давно знают, сколько стоит устроить ребёнка в садик и как осуществляется выдача жилья, по крайней мере, в Астане».

Автор поста также считает, что в Казахстане для коренных жителей уже ничего не осталось. Ни материальных благ, ни духовных и культурных ценностей.

«Не хочу жить в стране, где все богатства практически распроданы иностранцам. Не хочу жить в стране, где о твой родной язык вытирают ноги».

И напоследок он высказал мнение, что если бы «наверху» работали патриоты, то ни одной из вышеперечисленных проблем не было бы.

«Скажу о мнениях некоторых… Мол, не патриот и т.д., и т.п. Всегда считал и буду настаивать на своём: патриотизм должен исходить сверху вниз. Если там всё было бы правильно, то все девять примеров, которые наверху я перечислил, не возникли бы вообще».